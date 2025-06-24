الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الذهب بنهاية مايو

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات أداء صناديق الذهب المرخصة من الهيئة بنهاية مايو 2025، لتظهر أن صافي أصول صناديق الذهب بلغت 2.2 مليار جنيه بعدد حسابات وصل لـ 210 ألف حساب.

وتابع التقرير، أن توزيع صافي أصول الصناديق وفقًا للمؤسسات والافراد ( مقسمة إلى اناث وذكور ) بلغت 37% للمؤسسات و 63% للأفراد.

وبلغ إجمالي عدد حسابات الأفراد ( لديهم أرصدة في الوثائق ) وفقًا للفئة العمرية، حيث 44% من الحسابات في الفئة العمرية من 20 : 30 سنة.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو الماضي.

وتابع التقرير ، أن إجمالي صافي أصول صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) بلغ نحو 1.48 مليار جنيه بعدد حسابات تصل لـ 199 ألف حساب.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي أصول صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك» بلغ 598 مليون جنيه بعدد حسابات تصل لـ 2.6 ألف حساب.

وأظهر التقرير، أن إجمالي أصول صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي بلغ 165 مليون جنيه بعدد حسابات 8.4 ألف حساب.