لحمايتك من الاحتيال.. رسالة تحذير هامة من WE لعملائها

كتبت- آية محمد:

وجهت الشركة المصرية للاتصالات "WE" تحذيرًا لعملائها من خلال رسالة نصية وصلت إلى مستخدمي تطبيق"MyWE"، تؤكد فيها على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.

وجاءت الرسالة كالآتي: "عميلنا العزيز حفاظًا على سرية بياناتك، برجاء عدم الإفصاح لأي شخص عن اسم المستخدم والرقم السري لتطبيق " MyWE" الخاص بك، وذلك حفاظًا على سرية معاملاتك وبياناتك وتجنبًا لأي عمليات نصب أو احتيال."

ويأتي هذا التحذير ضمن جهود الشركة لتعزيز الوعي لدى العملاء، خاصةً مع تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية.

وتعد الرسائل التحذيرية من هذا النوع جزءًا من الإجراءات الاعتيادية التي تعتمدها شركة " WE"، ضمن جهودها المستمرة لتوعية العملاء وحمايتهم من محاولات الاحتيال الإلكتروني، وتقوم الشركة بإرسال هذه الرسائل بشكل دوري.

ويهدف هذا النوع من التنبيهات إلى تذكير المستخدمين بعدم مشاركة بياناتهم السرية، مثل اسم المستخدم أو الرقم السري لتطبيق "MyWE"، مع أي جهة غير رسمية، مما يساهم في حماية حساباتهم.

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