كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 21-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و77 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.