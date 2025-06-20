8 نصائح لحماية هاتفك من الاختراق

كتبت- آية محمد:

في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وانتشار التطبيقات الخبيثة التي تهدد خصوصية المستخدمين، شدد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، على أهمية اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية الهواتف الذكية من الاختراق والتجسس.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز النصائح التي أوصى بها:

1- تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار

تأكد من تثبيت آخر التحديثات لنظام الهاتف والتطبيقات، حيث أن هذه التحديثات تعالج الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون.

2- استخدام رمز قفل قوي

استخدم رقم سري معقد أو بصمة إصبع أو بصمة وجه لمنع الوصول إلى جهازك بدون إذنك.

3- عدم تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة

تجنب تحميل التطبيقات من روابط تصلك عبر واتساب أو فيسبوك أو من مواقع مجهولة، لأنها قد تحتوي على برمجيات خبيثة.

4- الاعتماد فقط على المتاجر الرسمية

قم بتحميل التطبيقات فقط من Google Play "لمستخدمي أندرويد" أو App Store "لمستخدمي آيفون" لضمان الأمان.

5- مراجعة صلاحيات التطبيقات

افحص صلاحيات كل تطبيق على هاتفك، واسحب منه الوصول لأي ميزة لا تتعلق بوظيفته مثل الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع.

6- استخدام تطبيق حماية موثوق

ثبت مضاد فيروسات أو تطبيق أمان شامل يفحص التطبيقات، ويمنع المواقع المشبوهة، ويرسل تنبيهات عند وجود خطر.

7- إيقاف تشغيل البلوتوث والواي فاي عند عدم الحاجة إليهما

لا تترك البلوتوث أو الواي فاي مفعلين بشكل دائم، لأنهم قد يشكلون ثغرات أمنية.

8- تشفير بيانات الهاتف

تأكد من أن بياناتك على الهاتف مشفرة، حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إليها في حال فقدان الهاتف أو سرقته.

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