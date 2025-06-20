"رئيس إعلام الشيوخ": يجب الضغط على أمريكا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب

كتبت- دينا خالد:

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإسرائيلية الإيرانية، هو محاولة الضغط على الجانب الأمريكي لتجبر إسرائيل على التراجع عن الحرب.

وأضاف مسلم، في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش جلسة حوار بعنوان "روسيا والعالم العربي.. نحو مركز صنع قرار جديد على الساحة العربية" بمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أن كل يوم في هذة الحرب سيعمل على اتساعها وتهدد استقرار الإقليم بالكامل والشرق الأوسط، مضيفا: "إذا استمرت الحرب لأسابيع أخرى سينفجر الصراع في مناطق أخرى لن تكون بين إيران وإسرائيل فقط".

وأكد مسلم، أن العدوان الإسرائيلي على إيران هو عدوان واضح، مخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية، فبالتالي يجب عليها إنهاء هذة الحرب وهذا لن يتم إلا بتدخل أمريكي.

وأشار مسلم، إلى القوى الناعمة لها تأثير كبير على سريان الأحداث في الشرق الأوسط، وخاصة القوى الناعمة المصرية، حيث كان لنا دور في نشر الثقافة، كما دعت مصر للسلام والاستقرار على مر التاريخ من خلال قوتها الناعمة،مضيفا: "بالطبع هذا التأثير لا يكون على القرارات ولكن لها تأثير على ثقافات الوطن العربي وتساهم في توطيد العلاقات بين الشعوب".

وأكد مسلم، على أن مصر تلعب دورا كبيرا في إدانه هذا العدوان، سواء في المنظمات العالمية للأمم المتحدة، كما تعمل مصر جاهدة لتنسيق وتجميع الجهود العربية لإيقاف الحرب، وذلك كن خلال استخدام ثقة المجتمع الدولي بها.



