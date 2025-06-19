30% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال 2024

سان بطرسبورج- دينا خالد:

قالت فيرونيكا نيكيشينا، الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، إن مصر من أهم الشركاء الرئيسيين لروسيا في أفريقيا، حيث ارتفع حجم التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 30% في عام 2024، ليسجل نحو 9 مليار دولار.

وأضافت نيكيشينا، في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا قفز بنسبة 80% في الأشهر الأولى من عام 2025.

وأكدت نيكيشينا، على أن روسيا من أكبر موردي الحبوب في مصر، حيث بلغ حجم صادرات روسيا من القمح إلى السوق المصري أكثر من 10 مليون طن بنهاية 2024.

وأوضحت نيكيشينا، أن حجم الصادرات التي يدعمها مركز التصدير الروسي تجاوز نحو 3.5 مليار دولار، خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأشارت نيكيشينا، إلى أن روسيا تنفذ عدد كبير من المشاريع الرئيسية في مصر في قطاعات الطاقة والنقل، كما تم التوسع في مجالات متعددة كالزراعة والأخشاب والمعادن.

وانطلقت أمس أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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