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ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:27 ص الجمعة 20 يونيو 2025

المأكولات البحرية والأسماك

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-6-2025، بينما تراجعت أسعار كيلو السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و77 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

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