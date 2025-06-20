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انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:24 ص الجمعة 20 يونيو 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-6-2025، بينما ارتفع سعر حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38300.72 جنيه، بتراجع 470.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39933.82 جنيه، بزيادة 212.78 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3817.04 جنيه، بتراجع 210.64 جنيه.

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