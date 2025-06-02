كتب- حسن مرسي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مؤتمرًا سيعقد غدًا للإعلان عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذا التمويل يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام الجاري.

وأوضح كوجاك أن البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات قابلة للمراجعة، تم تصميمه بالتنسيق الكامل مع المجالس التصديرية.

وأشار إلى أن إعلانه قبل بداية العام المالي يعكس التخطيط المبكر، مضيفًا أنه ممول بالكامل من الموازنة لضمان وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب تأخيرات السداد.

وأكد أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعزز التكامل الحكومي، حيث عملت فرق الوزارتين بجدية لإعداد البرنامج.

وأضاف أن هذا النهج يعكس شراكة حقيقية لدعم القطاع التصديري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن فوزه بجائزة "أفضل وزير مالية إفريقي لعام 2025" من مجلة African Leadership Magazine يعكس جهود فرق العمل بالوزارة.

وأشار إلى أن الجائزة تكريم لدورهم في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا.

وأكد كوجاك أن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع ضمان استدامة الدعم المالي للمصدرين خلال السنوات القادمة.