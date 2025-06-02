تخطت 200%.. قفزة أسعار الأضاحي خلال 8 سنوات

كتبت- دينا كرم:

سجلت أسعار الأضاحي في مصر قفزات كبيرة خلال 8 سنوات منذ عام 2018 وحتى 2025، لتتخطى الزيادة 200% في كافة الأنواع، وفق أرقام قام مصراوي بتجميعها خلال الفترة المقارنة.

ويرصد "مصراوي" في هذا السطور التالية تطورات الأسعار خلال 8 سنوات.

كيلو الجاموسي القائم

ارتفع سعر كيلو الجاموسي القائم من 52 جنيهًا من 2018، إلى 160 جنيهًا في 2025:

2018: 52 جنيهًا.

2019: 42 جنيهًا.

2020: 42 – 48 جنيهًا.

2021: 52 جنيهًا.

2022: 70 جنيهًا.

2023: 125 جنيهًا.

2024: 130 جنيهًا.

2025: بين 150 – 160 جنيهًا.

الزيادة خلال 8 سنوات: نحو 208% مقارنة بسعر 2018.

الخروف القائم.. الأعلى زيادة في السعر

سجل الخروف القائم أعلى معدل زيادة في سعر الكيلو، حيث وصل 220 جنيهًا في 2025، مقارنة بـ65 جنيهًا فقط في 2018:

2018: 65 جنيهًا.

2019: 62 – 68 جنيهًا.

2020: 60 – 65 جنيهًا.

2021: 63 – 65 جنيهًا.

2022: 79 – 85 جنيهًا.

2023: نحو 180 جنيهًا.

2024: 160 – 220 جنيهًا.

2025: 220 جنيهًا.

الزيادة خلال 7 سنوات: حوالي 238%

البقري القائم

أما البقري القائم، فسعره أيضًا تضاعف من 63 جنيهًا منذ 2018، إلى 180 و190 جنيهًا للكيلو في 2025:

2018: 62 – 63 جنيهًا.

2019: 55 جنيهًا.

2020: 55 جنيهًا.

2021: 58 جنيهًا.

2022: 72 جنيهًا.

2023: 140 جنيهًا.

2024: 175 جنيهًا.

2025: 180 – 190 جنيهًا.

الزيادة منذ 2018: نحو 201%.