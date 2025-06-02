سامي رمضان نائباً لرئيس مصلحة الجمارك المصرية

كتبت- منال المصري:

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارا بتكليف سامي رمضان لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وفق بيان اليوم.

وجاء نص البيان بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية.

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم 208 لسنة 2025، وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنة 2025 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك، وبناء على ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية، ولصالح العمل ومقتضياته.

قرر، المادة الأولى سامي محمد رمضان السيد، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك، بوزارة المالية ندبا بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك، بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.

كان سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد ولد في محافظة الإسكندرية وتخرج من كلية الحقوق 1988 جامعة الإسكندرية وآخر المؤهلات العلمية التي تحصل عليها دكتوراه في القانون البيئي 2014 من جامعة الإسكندرية.

تدرج دكتور سامي رمضان في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة المالية، حتى شغله منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث بدأ دكتور سامي رمضان حياته الوظيفية بمصلحة الجمارك في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث عام 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها:

• مأمور حركة.

• مأمور تعريفة.

• رئيس قسم تعريفة.

• مدير إدارة الإيداعات بالدخيلة.

• مدير إدارة العلاقات الدولية.

• مدير عام قرية البضائع وطرود البريد.

• الإشراف على الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية.

• رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة ندبا حتى صدور قرار وزير المالية رقم 209 بتكليف لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025

كما أن سامي رمضان يشغل حاليا أيضا منصب نائب رئيس تحرير مجلة الجمارك المصرية.