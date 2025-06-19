البورصة تعلن بدء تداول "فاليو" للتمويل الاستهلاكي الاثنين المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو" اعتباراً من جلسة تداول يوم الاثنين المقبل.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة اليوم، فإن البورصة أوضحت أنها قررت إدراج أسهم الشركة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

وأضافت أنه تقرر أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ عملية توزيع الأسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغ 0.777 جنيه، على أن يتم إضافة أسهم الشركة إلى قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه.

وأشار إلى أن تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة خلال أول جلسة تداول بمدى سعرى حده الأدنى هو القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه وحده الأقصى هو القيمة العادلة للسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغة 7.40 جنيه مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرجة به.