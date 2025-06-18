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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب

02:03 م الأربعاء 18 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات الأربعاء

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خريطة الأسعار ارتفاع الدواجن أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك أسعار السلع الأساسية سعر الذهب
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