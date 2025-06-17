مصر وقبرص تبحثان تسريع ربط حقول الغاز القبرصية بمصر

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، حيث تم استعراض الموقف الحالي والموقف التنفيذي لربط حقول الغاز القبرصية بجمهورية مصر العربية، لاسيما ما يتعلق بمسارات خطوط الأنابيب وتيسير الإجراءات البيئية والتنظيمية وأعمال المسح البحري الجارية لمسارات تلك الخطوط.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة "تحول الطاقة: شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا" بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأعرب الجانبان عن أهمية التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين لتسريع الجدول الزمني لمشروعات الربط الثنائي واستمرار لقاءات التشاور الثنائي على أعلى مستوى للوقوف على آخر مستجدات مجموعات العمل الفنية المنبثقة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في فبراير الماضي ضمن افتتاحية معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس" 2025.

و أكد وزير الطاقة القبرصي أن بلاده تتطلع إلى الإسراع بتنمية حقولها بالبحر المتوسط عبر التعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية، مشيداً بتكامل البنية التحتية في مصر وقدرتها على استقبال ومعالجة الغاز القبرصي، وما يمثله ذلك من فرصة لجميع الأطراف للوصول إلى مصادر طاقة بتكلفة معقولة.

وأكد بدوي من على أن مصر ماضية في خططها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة وأن مشروعات التعاون المشترك بين دول المنطقة تمثل أفضل السبل لتأمين وتنويع تلك المصادر وخلق قيمة مضافة لكافة شعوب المنطقة، وهو ما تتطلع إليه مصر دومًا، وما تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن إستراتيجية التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة في إطار المحور السادس لوزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا على تطلعه إلى سرعة تنمية حقلي "كرونوس" و"أفروديت" لما يمثلانه من باكورة لهذا التعاون المثمر بين البلدين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكثيف المشاورات الفنية والتنفيذية خلال الأشهر المقبلة بين فرق العمل واستمرار اللقاءات رفيعة المستوى للوقوف على آخر مستجدات تنمية الحقلين بما يحقق الجدوى الاقتصادية المشتركة لجميع الأطراف.