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غدا.. صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة

02:15 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

صرف رواتب

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كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدوله اعتبارا من غد الخميس في حسابات الهيئات والشركات بالبنوك، وفق بيان للمالية على موقعها الإلكتروني.

وهابت المالية بالعاملين بالدولة بعد الزحام حول ماكينات الصراف الآلي حيث ستكون متاحة على مدار كافة الأيام في حسابات العاملين بالدولة.

وبكرت المالية صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة ليوم 18 من الشهر الجاري نتيجة إغلاق العام المالي الحالي 2024-2025.

يبدأ العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل وسيشهد بدء رفع الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه وصرف الحوافز والعلاوت المقررة.

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صرف رواتب وزارة المالية ماكينات الصراف الآلي
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