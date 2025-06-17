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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات

05:33 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5497 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4810 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4123 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3207 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2290 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 170981 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 3396 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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