10 مليارات جنيه مكاسب للبورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.08% عند مستوى 31042 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين، وسجل رأسمال المال السوقي مكاسب تصل لـ 10 مليارات جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.212 تريليون جنيه بإغلاق جلسة اليوم مقابل 2.202 تريليون جنيه بنهاية جلسة أمس الأحد.

وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 73 شركة مقابل ارتفاع أسهم 104 شركة في حين لم يتغير أسهم 37 شركة.

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة، " إن جلسة تداول اليوم جاءت امتدادًا لحركة الارتداد التي شهدتها الأسهم القيادية بنهاية تعاملات أمس، موضحًا أن السوق تمكن من تقليص خسائره بعد أن بلغت التراجعات نحو 7% في بداية جلسة أمس، لتنخفض عند الإغلاق إلى نحو 4.6%".

وأضاف عيد، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استهل جلسة اليوم على ارتفاع تجاوز 240 نقطة، مدعومًا باستمرار تعافي الأسهم القيادية.

وأضاف أن تلك الارتفاعات لم تكتمل نتيجة عمليات جني الأرباح من قِبل المؤسسات المالية المحلية والعربية خلال منتصف جلسة اليوم؛ بما دفعت المؤشر لتقليص مكاسبه، ليغلق على ارتفاع طفيف قدره نحو 26 نقطة، ما يعادل 0.08%.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي نجح في الحفاظ على مستوى دعم هام عند مستوى 31 ألف نقطة، بدعم من ارتداد أغلب الأسهم القيادية التي تمكنت من الحفاظ على مكاسبها الصباحية والإغلاق في المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى توجه المؤسسات المالية – خاصة الأجنبية – نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية في الأسهم القيادية.

توقعات أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة

وتوقع عيد، أن يشهد المؤشر الرئيسي استقرارًا أعلى مستوى الدعم 31 ألف نقطة، مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، التي كانت السبب الرئيسي في التراجعات الحادة خلال جلسة أمس.

وأضاف أن عودة الأطراف المعنية إلى المفاوضات والحلول السياسية قد تعزز فرص ارتداد المؤشر الرئيسي مجددًا، واختبار مستوى 33 ألف نقطة- مرهونًا بهدوء المشهد السياسي- مشيرًا إلى أن نقطة المقاومة الرئيسية حاليًا عند مستوى 32 ألف نقطة.

اقرأ أيضًا :

رأس المال السوقي يربح 18 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم

هبطت 7%.. هل تتواصل خسائر البورصة الأيام المقبلة؟

94 مليار جنيه خسائر.. مبيعات أجنبية تهوى بالبورصة في ختام التعاملات