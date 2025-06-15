كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.60% عند مستوى 31016 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.19%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.10%.

وسجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل لـ 94 مليارات جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.202 تريليون جنيه بالإغلاق مقابل 2.296 تريليون جنيه سعر الإغلاق بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 184 شركة مقابل ارتفاع أسهم 6 شركة في حين لم يتغير أسهم 23 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 140.35 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 56.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 83.51 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.