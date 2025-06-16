كتبت- أمنية عاصم:

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصات الخليجية بختام تداولات جلسة اليوم متجاهلة تصاعد الأحداث بين طرفي الصراع إيران وإسرائيل على خطى البورصة المصرية والآسيوية.

- صعد المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 1.26 % أي بما يعادل 135.45 نقطة ليصل إلى مستوى 10867 نقطة.

- سجلت بورصة الأردن ارتفاعًا طفيفًا لمؤشرها العام بنسبة 0.65% عند نقطة 2652 نقطة بختام تداولات جلسة اليوم.

- حققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 1.73% أى ما يعادل 177.88 نقطة ليسجل مستوى 10464 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بشكل طفيف بنسبة 0.12 % أى ما يعادل 2.37 نقطة ليسجل مستوى 1904 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 1.40% أى ما يعادل 119 نقطة ليستقر عند مستوى 8626 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- صعد مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.70% أى ما يعادل 31.41 نقطة ليستقر عند مستوى 4535 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

سوق الإمارات خلال أولى جلساته الأسبوعية.

- سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 0.78%عند مستوى 5407 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي صعودًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.21% عند مستوى 9584 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

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