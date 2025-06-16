إعلان

على خطى مصر.. اللون الأخضر يسيطر على مؤشرات البورصات الخليجية بختام جلسة اليوم

04:46 م الإثنين 16 يونيو 2025

البورصات الخليجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصات الخليجية بختام تداولات جلسة اليوم متجاهلة تصاعد الأحداث بين طرفي الصراع إيران وإسرائيل على خطى البورصة المصرية والآسيوية.

- صعد المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 1.26 % أي بما يعادل 135.45 نقطة ليصل إلى مستوى 10867 نقطة.

- سجلت بورصة الأردن ارتفاعًا طفيفًا لمؤشرها العام بنسبة 0.65% عند نقطة 2652 نقطة بختام تداولات جلسة اليوم.

- حققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 1.73% أى ما يعادل 177.88 نقطة ليسجل مستوى 10464 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بشكل طفيف بنسبة 0.12 % أى ما يعادل 2.37 نقطة ليسجل مستوى 1904 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 1.40% أى ما يعادل 119 نقطة ليستقر عند مستوى 8626 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- صعد مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.70% أى ما يعادل 31.41 نقطة ليستقر عند مستوى 4535 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

سوق الإمارات خلال أولى جلساته الأسبوعية.

- سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 0.78%عند مستوى 5407 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي صعودًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.21% عند مستوى 9584 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

اقرأ أيضًا :

رأس المال السوقي يربح 18 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم

هبطت 7%.. هل تتواصل خسائر البورصة الأيام المقبلة؟

94 مليار جنيه خسائر.. مبيعات أجنبية تهوى بالبورصة في ختام التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصات الخليجية مؤشرات البورصات الخليجية إيران وإسرائيل البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات