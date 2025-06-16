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البورصات الآسيوية تتجاهل التوترات الجيوسياسية وترتفع بنهاية التعاملات

01:12 م الإثنين 16 يونيو 2025

البورصات الآسيوية

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كتيت- أمنية عاصم:

سيطرت الارتفاعات على مؤشرات البورصات الآسيوية الرئيسية ليغلق معظمها على صعود، متجاهلة التوترات الجيوسياسية بين طرفي الصراع إيران وإسرائيل.

بورصتا اليابان وكوريا الجنوبية يتصدران الارتفاعات

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على ارتفاع بنحو 1.80% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.26% أى ما يعادل 477 نقطة ليستقر عند مستوى 38311 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 0.01% بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8548 نقطة

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على ارتفاع بنسبة 0.70% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 24060 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق ارتفاعًا بنحو 0.35% عند مستوى 3388 نقطة بختام جلسة اليوم.

بورصة سنغافورة تهبط وحيدًا بشكل طفيف

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – انخفاض هامشيًا بنحو 0.05% بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3909 نقطة.

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