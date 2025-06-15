"إي اف جي القابضة" تقود قائمة تراجعات المؤشر الرئيسي بـ 10.75%



كتبت- أمنية عاصم :



انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 6.15% عند مستوى 30512 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وتصدرت مجموعة إي اف جي القابضة تراجعات المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنحو 10.75% في قطاع خدمات المالية غير المصرفية حتى كتابة هذا التقرير في تمام الساعة 10.55 صباحا.

ويليها شركة جي بي كوربوريشن هبط بنسبة 6.93% بقطاع خدمات ومنتجات الصناعية والسيارات، وثم مجموعة بلتون القابضة بانخفاض بنسبة 6.56% .

وجاءت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في المركز الرابع متراجعًا بنسبة 6.48% ، وتلاه شركة أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.29%.

وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 141 شركة مقابل ارتفاع أسهم 1 شركة في حين لم يتغير أسهم 67 شركة.

وسجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل لـ 106 مليارات جنيه بمستهل جلسة اليوم، ليسجل 2.190 تريليون جنيه مقابل 2.296 تريليون جنيه سعر الإغلاق بنهاية جلسة الخميس الماضي.