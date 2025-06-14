هل تتأثر مصانع الحديد والأسمنت بعد وقف الغاز عن بعض الأنشطة الصناعية؟

كتبت- دينا كرم:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة البترول بوقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية ليس له تأثير على مصانع الحديد والأسمنت.

وأوضح الزيني أن 90% من مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة بدلاً من الغاز الطبيعي، نظرًا لانخفاض تكلفته، بينما تعتمد معظم مصانع الحديد على الكهرباء، باستثناء مصنعين فقط يستخدمان الغاز، ولم يتم إخطارهما بوقف الغاز إليهما، لذلك لم يتأثر عمل المصانع بمثل هذا القرار.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت، في بيان رسمي أمس، عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات توزيع الغاز الطبيعي، والتي تضمنت وقف الإمدادات عن بعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استخدام محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى طاقة ممكنة، إلى جانب تشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في ظل توقف الإمدادات القادمة من الشرق نتيجة التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وأشار الزيني، إلى أن التأثير الأكبر من المتوقع أن يكون لمصانع الأسمدة، كونها من أكبر مستهلكي الغاز، مرجحًا ألا ينعكس قرار وقف إمدادات الغاز على أسعار الحديد أو الأسمنت في السوق المحلية أو حجم المعروض منهم في الأسواق.

وأشار إلى أن السوق حاليًا مستقر سواء من حيث الأسعار أو حجم المعروض، وليس هناك مشكلات فيما يخص هذا القرار.

وتابع الزيني أن أسعار الحديد تسليم أرض المصنع تتراوح حاليًا بين 34000 و38200 جنيه للطن، بينما يصل سعره للمستهلك إلى ما بين 36000 و39000 جنيه للطن كحد أقصى.

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