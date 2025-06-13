كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، يرافقه عدد من قيادات التنفيذية بقطاع البترول.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال السفينة الثالثة وتجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتأمين الإمدادات وتنويعها، إذ تمثل سفينة إعادة التغييز الثالثة إضافة نوعية تدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأكد بدوي، على أهمية التعجيل بجميع الأعمال التحضيرية لبدء التشغيل والربط على الشبكة القومية قبل الجدول الزمني الموضوع مسبقًا مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء إتمام التجهيزات، حرصًا على التعجيل ببدء ضخ الغاز الطبيعي.

وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التشغيل المنتظم.

وأشار إلى أن وجود ثلاث وحدات تغييز موزعة على مواقع استراتيجية بموانئ جمهورية مصر العربية يعزز من مرونة الشبكة القومية، وقدرة قطاع البترول على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب، سواء للاستهلاك المحلي أو لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية، خاصة مع تزايد الأحمال في فصل الصيف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة الوزارة لتعظيم قدرات منظومة الغاز الطبيعي المسال، وتأمين إمدادات الوقود بكفاءة واستدامة، مع الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمرونة التشغيلية وتنويع مصادر الطاقة والإمدادات.