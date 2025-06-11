كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد، والطماطم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف تعاملات الأربعاء