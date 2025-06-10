وزير البترول: توفير فرصتي عمل لأسرة البطل خالد شوقي ووديعة بمليون جنيه

كتبت- دينا كرم:

وجه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتوفير فرصتي عمل بأحد شركات قطاع البترول المصري لفردين من أسرة البطل خالد محمد شوقي، وذلك تقديرًا من وزارة البترول والثروة المعدنية لروح البطل عرفانًا بفعله البطولي، وذلك خلال زيارة وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه قيادات الوزارة إلى قرية المصادرة بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وذويه.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجمعية الأورمان، يتضمن إيداع وديعة بقيمة مليون جنيه مصري، يُصرف عائدها الشهري لزوجة الفقيد وأسرته، هذا بالإضافة إلى التكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.

وتتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية وجميع العاملين بقطاع البترول المصري بخالص الاحترام والتقدير لروح الفقيد البطل، وما مثله فعله البطولي من مثال لا ينسى للإيثار والحرص على حياة الآخرين وسلامتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.