"ناس الإماراتية" ترفع حصتها في "سماد مصر" إلى 51.47%

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سماد مصر "ايجيفرت" عن قيام شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدوده بزيادة حصتها في الشركة من 32.39% إلى 51.47%.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 186.77 مليون جنيه بمتوسط سعر للشراء بلغ 102 جنيه للسهم.

ويذكر أن شركة سماد مصر "ايجيفرت" أعلنت مايو الماضي ، عن اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل وهو ( شركة أصول عربية لاستثمار والإستشارات المالية OIB) والذي قام بتحديد القيمة العادلة بمتوسط قيمة بلغت 94.47 جنيه؛ وذلك لغرض تقييم السعر النقدي لعرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة لشراء 57.5 % من أسهم شركة سماد مصر - ايجيفرت بما يعادل 5.52 مليون سهم بسعر 95 جنيه للسهم.

وتأسست شركة سماد مصر (إيجيفرت) عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. متخصصة في الاتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة، وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة (الأسمدة الورقية)، والاتجار وإنتاج البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها، والاتجار في الحاصلات الزراعية ومنتجاتها، والاتجار وإنتاج الأسمدة المركبة