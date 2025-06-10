كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بلتون القابضة عن قيام شركة "أكت فاينانشال" للإستشارات بزيادة حصتها في الشركة من 4.36% إلى 4.64% - بعد تنفيذ الصفقة.

وبحسب الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 92.1 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم بلغ نحو 3.09 جنيه.

وأضافت الشركة، أن نسبة إجمالي المجموعة المرتبطة قبل التنفيذ بلغت 4.99% لتسجل بعد تنفيذ الصفقة نحو 5.37%.

وتأسست شركة بلتون القابضة (بلتون) عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2008. ومتخصصه في العمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط وتقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية والوساطة في الأوراق المالية.

وتعد أكت فاينانشال للاستشارات (ACT Financial) هي شركة استثمارية مصرية تأسست عام 2015، متخصصة في إدارة الاستثمارات وتركز على خلق فرص استثمارية في السوق المصري يشمل قطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم. يقودها فريق من الشركاء المؤسسين ذوي الخبرة، وأدرجت الشركة في البورصة المصرية عام 2024 عبر طرح عام وخاص.