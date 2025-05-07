وزير الاتصالات يلتقى مسؤولي شركات يابانية لبحث فرص التعاون والاستثمار

كتبت- آية محمد:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع " كييتشى يوشيمورا" المدير العام لمقر تعزيز استراتيجية الشركات الناشئة في منصة طوكيو للابتكار "TIB"، وجاء ذلك في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز نمو الشركات الناشئة.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" في كافة أنحاء الجمهورية.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "كريتيفا" ومنصة طوكيو للابتكار في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومنصة طوكيو للابتكار "TIB" قد تم تدشينها في مايو 2024 بدعم من حكومة طوكيو، لتعزيز منظومة الابتكار والشركات الناشئة، من خلال تقديم خدمات احتضان وتوجيه واستشارات، وبناء شراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الأكاديمية والحكومية.

وتضم المنصة حاليًا أكثر من 140 شريكًا من القطاع الخاص، وتعمل على تمكين الشركات الناشئة من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير قدرات الطلاب والشباب.

ويزور عمرو طلعت يزور اليابان حاليًا للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025)، والذي يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية، ومسؤولي مراكز الابتكار، والمؤسسات البحثية والتعليمية، إلى جانب قيادات عدد من الشركات اليابانية، وذلك بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري.