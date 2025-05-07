شعبة الدواجن تحدد السعر العادل للدواجن والبيض

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الدواجن في المزرعة يتراوح حاليًا بين 78 و80 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 و90 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا هو السعر العادل للدواجن في الوقت الحالي.

وأضاف السيد، أن انخفاض أسعار الدواجن إلى 70 جنيهًا في المزرعة "أمر لا يستدعي الفرح"، بل قد يؤدي إلى خروج عدد من المنتجين من السوق، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار مرة أخرى نتيجة نقص المعروض.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ضعف الإقبال، حيث يقل الإقبال على شراء الدواجن بعد شهر رمضان، بالإضافة إلى اتجاه المواطنين لشراء الأسماك المملحة.

وأوضح عبد العزيز أن الارتفاع الطفيف في الأسعار مؤخرًا يعود إلى زيادة الطلب مرة أخرى على شراء الدواجن.

وأكد أن آليات العرض والطلب في السوق المصري غير منضبطة، مطالبًا بضرورة تحديد تكلفة فعلية للمنتج، حتى لا تتأثر الأسعار بالزيادة أو الانخفاض نتيجة تذبذب الطلب على الدواجن.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن البلدي تتراوح بين 103 و105 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، بينما يصل سعر الدواجن البيضاء والبلدي الساسو إلى 78 و80 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 و90 جنيهًا.

أسعار البيض

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أشار السيد إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعًا طفيفًا الفترة الحالية، حيث بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 105 جنيهات، مقابل 90 جنيهًا الأسبوع الماضي، وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، موضحًا أن ذلك السعر يعتبر عادلًا.

وتوقع رئيس الشعبة انخفاض أسعار البيض خلال فصل الصيف، بشرط وفرة الإنتاج وانخفاض الطلب، نظرًا لأن البيض لا يتحمل درجات الحرارة العالية وقد يفسد بسرعة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأوراق المطلوبة

الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.23% خلال تعاملات اليوم

القصة كاملة لـ"البنزين المغشوش".. تكذيب رسمي وخبراء يحسمون ويحذرون