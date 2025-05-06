كتبت- دينا كرم:

"طرمبة البنزين باظت بسبب البنزين المغشوش".. جملة أشعلت مواقع التواصل بشكاوى مالكي السيارات عن أعطال مفاجئة في "طرمبات البنزين"، ليبدأ رواد مواقع التواصل تداولها على نطاق واسع، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أصحاب السيارات، واستدعى خروج وزارة البترول برد رسمي.

تحرك رسمي سريع: تفتيش وسحب عينات بنزين

بعد ساعات من انتشار الشكاوى، أعلنت وزارة البترول تعزيز الرقابة على محطات الوقود، وأرسلت فرق تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين في مختلف المناطق. ووفقًا للوزارة أكدت التحاليل أن جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، سواء كانت من شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة للبنزين.

وقالت الوزارة إنها تواصلت مع شركات التسويق الكبرى مثل "مصر للبترول" و"التعاون"، رغم أنه لم يتم تلقي أي شكاوى رسمية من المواطنين بشأن جودة البنزين.

وأوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى موثقة من المواطنين.

أما وزارة التموين، فقد أكدت أيضًا تكثيف حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تقوم بسحب عينات عشوائية من البنزين والسولار لتحليلها في المعامل المركزية، بهدف التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.

وأشار أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين، إلى أن الحملات الرقابية لا تعني بالضرورة وجود مشكلة، ولكنها تأتي في إطار الإجراءات الرقابية الدورية.

وفي النهاية، أكدت وزارة التموين أنه إذا تم رصد أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري في محطات الوقود، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إغلاق المحطات المخالفة وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.

شعبة المواد البترولية: غش البنزين صعب ولكن!

قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تلقي أي شكاوى رسمية من أي جهة، سواء من وزارة التموين، أو جهاز حماية المستهلك، أو أقسام الشرطة، أو وزارة البترول.

وأكد أنه لم تسجل أي عينات سلبية حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من جميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من أسوان وصولًا إلى مرسى مطروح، من كافة المحطات والشركات، ومع ذلك لم تسجل أي عينة سلبية.

وأضاف نصر أنه تواصل مع جميع الشعب على مستوى الجمهورية وكل المحطات، ولم يتم إثبات أي مشكلة في أي محطة حتى الآن، وأوضح أن هذا يظهر أن الوضع طبيعي، حيث لا تزال الطوابير تتواجد أمام المحطات بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأثير على إيرادات المحطات أو كمية البنزين المتوفرة.

كما أوضح نصر أنه إذا كان هناك أي شخص يعاني من مشكلة في محطة معينة أو مع نوع معين من البنزين، كان ينبغي عليه تقديم شكوى أو محضر رسمي للجهات المختصة لكي يتم التحقيق في الأمر بشكل قانوني.

وأكد نصر أن البنزين يخضع لعدة مراحل من الفحص المتواصل في المعامل لضمان مطابقته للمواصفات القياسية المصرية، ما يجعل من الصعب حدوث عمليات غش فيه.

وقال إن كل دفعة من البنزين يتم فحصها أولًا في المعمل، ثم ترسل إلى الشركة المنتجة التي تجري فحوصات أخرى، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى المحطات التي تختبر عينات منها أيضًا للتأكد من جودتها قبل أن تضخ في المحطة ومن ثم السيارات.

وأشار إلى إنه قد تحدث مشكلة بسيطة إذا تم خلط منتج مكان آخر بالخطأ، ولكن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على أداء الطرمبة، حيث أن نسبة تأثير ذلك لا تتجاوز 10%.

أسباب تلف طرمبة البنزين

يرى حسام عرفات، الخبير البترولي ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، أن ما تم تداوله حول وجود بنزين مغشوش لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات حتى الآن، إذ لم يتم التأكد من تطابق أي عينة بشكل إيجابي، وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى نفس النتائج المزعومة.

وأضاف عرفات أن أحد الأسباب المحتملة هو أن التانك قد يكون فارغًا أو يحتوي على كميات قليلة جدًا من البنزين، مما يؤدي إلى خروج الشوائب التي قد تسد الفلاتر.

وأكد عرفات أيضًا أن عملية التفويل يجب أن تتم بشكل دقيق، حيث يجب ترك مسافة صغيرة عند أول تكة من الماكينة، وهو ما قد لا يتم في بعض الحالات.

كما لفت إلى أن مخالفة المواصفات، مثل وضع بنزين 92 أو 80 في السيارات التي تتطلب بنزين 95، يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء المحرك والطرمبة.

وأشار إلى أن استخدام البنزين بشكل غير مناسب، مثل ملء التانك بكميات قليلة لمجرد إتمام مشوار قصير أو تلبية احتياجات محدودة، قد يسبب أيضًا مشاكل، كما أن الحرارة قد تكون أحد العوامل المؤثرة في أداء الطرمبة.

تحذير من محسنات تنظيف دورة البنزين

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس شعبة البترول سابقًا في تصريح لـ "مصراوي"، إن البنزين الذي يتم تداوله في السوق لا يعاني من أي مشاكل، مؤكدًا أن بعض الشركات الخاصة تقوم بتسويق وبيع الكحول في محطات الوقود عبر مندوبي مبيعات تابعين لها.

وأضاف: تروج هذه الشركات للكحول على أنه يحسن أداء البنزين، بينما في الواقع، يحتوي الكحول على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 30%، مما يسبب ضررًا للمحركات.

وحذر يوسف من هذه المواد حيث تباع في بعض المحطات ويتم اقناع المستهلكين على أنها محسنات للبنزين أو مواد لتنظيف دورة الوقود، وأوضح أن الكثير من هذه العبوات تحتوي على ماء، مما يؤدي إلى تلف المحركات.

وفيما يتعلق بالبنزين المصري، أكد يوسف أن البنزين الذي يتم توزيعه يخضع لاختبارات أداء وكيميائية دقيقة في معامل مخصصة، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.

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