أرباح"القناة للتوكيلات الملاحية" تقفز 66% مدعومة بزيادة أرباح شركتين تابعة

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن نمو أرباحها بنسبة 66% لتسجل 945.1 مليون جنيه عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 570.8 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة، يرجع الزيادة في صافي الربح إلى زيادة العائد المحقق من توزيعات أرباح شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

وأردفت الشركة، أنها حققت نمو في مبيعاتها بنسبة 21% لتسجل 93.5 مليون جنيه عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 77 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وتأسست شركة القناة للتوكيلات الملاحية عام 1965. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في مزاولة أعمال الوكالة البحرية، والقيام بأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع، والقيام بأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج مصر، وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص.