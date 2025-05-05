5 تطبيقات ذكاء اصطناعي تقدم بحثا عميقا وتنافس "ChatGPT".. تعرف عليهم

كتبت- آية محمد:

بدأت شركات الذكاء الاصطناعي مؤخرًا في تطوير أدوات البحث العميق التي تساعد المستخدمين على الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة بسهولة، والتي تنافس شات جي بي تي.

وتعتمد هذه الأدوات على تقنيات متقدمة تمكنها من تحليل كم كبير من البيانات وتقديم ملخصات ونتائج جاهزة في دقائق قليلة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أهم أدوات البحث العميق التي أعلنت عنها شركات كبرى، وفقًا لما تم نشره على موقع "digitaltrends":

1- "Gemini" من "Google"

كانت جوجل أول شركة في مجال الذكاء الاصطناعي تطلق أداة بحث معمق للمستخدمين، في ديسمبر 2024.

كانت هذه ميزة حصرية للمشتركين المدفوعين في باقة "Gemini Advanced" بقيمة 20 دولارًا شهريًا.

استندت أداة البحث المعمق إلى طراز Gemini 1.5 Pro، المتخصص في التصفح الذاتي والتفكير متعدد الخطوات.

في مارس 2025، أصبحت الأداة متاحة مجانًا لأي مستخدم لديه حساب Google.

في أبريل، حدثت جوجل بحثها المتعمق لنموذج جيميني 2.5 برو التجريبي، والذي يتوفر لمستخدمي "Gemini Advanced".

2- Perplexity AI

أطلقت شركة "Perplexity AI" أداة البحث العميق في فبراير 2025.

تتيح النسخة المجانية 5 استعلامات يوميًا، بينما تتيح نسخة " Perplexity Pro"، التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا، 500 استعلام يوميًا.

أشاد المراجعون بأداة البحث العميق المعروفة بسرعة تجميع النتائج، ووصفوها بنتائج ويب متطورة، ولكنهم أشاروا إلى أنها تعاني من العديد من عيوب الذكاء الاصطناعي التقليدية، مثل الهلوسة وافتقارها إلى بعض دقة البيانات.

3- Grok 3

أُعلن عن أداة البحث العميق Grok 3 في فبراير 2025 بالتزامن مع نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3 المصاحب لها.

كانت الأداة متاحة مجانًا لفترة قصيرة بعد الإعلان عنها، ولكنها متاحة بشكل أساسي من خلال اشتراك مدفوع.

لاحظ من اختبروا أداة البحث العميق عدم إمكانية الوصول إلى كامل نطاق الميزة عبر النسخة التجريبية المجانية.

أشار المراجعون إلى أن أداة البحث العميق قوية في تحليل مواضيع محددة، مثل الاقتصاد، إلا أنها تتعثر في مهمتها الأساسية، وهي جمع المصادر والاستشهاد بها.

4- Anthropic Claude research

أطلقت "Anthropic" أداة البحث في أبريل 2025، كمنافس لخيارات البحث العميق "Claude" الموجودة بالفعل في السوق، استنادًا إلى نموذج "Claude 3.7 Sonnet".

أعلنت " Anthropic" مؤخرًا عن تحديث لميزتها سيسمح لها بمعالجة الاستعلامات لمدة تصل إلى 45 دقيقة لإخراج نتائج أكثر تفصيلًا.

نسخة Claude المجانية لا تتضمن أداة البحث.

البحث موجود فقط في Claude Pro وMax.

5- Copilot من Microsoft

بفضل شراكة مايكروسوفت مع OpenAI، أطلق أحد أغلى نماذج الاستدلال كجزء من ميزة مجانية ضمن حزمة " Microsoft 365".

يدعم النموذج ميزة "التفكير بعمق" لبرنامج الدردشة الآلي Copilot مجانًا.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى دردشة Copilot على الويب عبر الموقع copilot.microsoft.com أو عبر تطبيق Copilot واختيار خيار "التفكير بعمق".

توفرالأداة تحليلات جيدة لكن ليست طويلة أو مدعومة بكثير من الاستشهادات.

لا يمكنها حفظ تقرير كامل مثل أدوات البحث العميق الأخرى.

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