المستثمر الأسطوري "وارن بافيت" يخطط للتقاعد خلال العام الحالي

كتبت-أمنية عاصم:

قال الملياردير وارن بافيت- المستثمر العملاق- إنه يخطط للتنحي في وقت لاحق من هذا العام عن دوره في قيادة شركة بيركشاير هاثاواي، منهيا مسيرة ناجحة بشكل مذهل لفترة طويلة حتى أنه حصل على لقب "عراف أوماها"؛ وفق واشنطن بوست.

وتابع التقرير، نجح بافيت (94 عاما) في بناء شركة بيركشاير هاثاواي من شركة متعثرة لصناعة بطانات البدلات في الستينيات إلى واحدة من أقوى الشركات الاقتصادية في العالم بقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار - وهي أول شركة أمريكية غير تقنية تصل إلى هذا الإنجاز.

وخلال مسيرته المهنية، اكتسب بافيت سمعة طيبة بفضل استثماراته المدروسة وطويلة الأجل في مجموعة واسعة من الشركات، معظمها أمريكية، مشيدًا بفضائل اتخاذ القرارات الصبورة والرصينة.

وبحسب التقرير، امتلكت بيركشاير حصصًا ضخمة في شركات استهلاكية رائدة مثل دومينوز بيتزا وكوكاكولا وكرافت هاينز، بالإضافة إلى حصص في شركات التأمين والسكك الحديدية والنفط.

وقد تجنب هو وشركاؤه في الغالب صيحات الاستثمار الرائجة، ونظروا بعين الريبة إلى ادعاءات الشركات التي بدت رائعة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، واستُخلصت من رسائله السنوية للمساهمين خلاصة حكمته الاستثمارية.

وكشف بافيت قرب نهاية الاجتماع السنوي الستين لشركة بيركشاير يوم السبت أنه سيوصي مجلس إدارة الشركة بأن يتولى المدير التنفيذي المخضرم جريج آبل منصب الرئيس التنفيذي في نهاية عام 2025.

وأشار بافيت سابقًا إلى أن خليفته سيكون أبيل، الذي يشرف بالفعل على استثمارات بيركشاير في وول ستريت، والذي أمضى أكثر من عقدين في الشركة.

كان توقيت الإعلان مفاجئًا بعض الشيء. فباستثناء أبناء بافيت، لم يكن معظم أعضاء مجلس إدارة بيركشاير - بمن فيهم أبيل - على علم بنيته التقاعد هذا العام، على حد قوله.

قال بافيت - خامس أغنى شخص في العالم ، وفقًا لمجلة فوربس - إنه يخطط للاحتفاظ بحصته الكبيرة في الشركة، مع الحفاظ على حضور غير رسمي فيها.

وأضاف: "سأظل متواجدًا، وربما أكون مفيدًا في بعض الحالات، لكن القرار النهائي سيكون لما يقوله جريج".

ويأتي رحيل بافيت بعد عامين من وفاة شريكه التجاري القديم ونائب رئيس شركة بيركشاير تشارلي مونجر في عام 2023 عن عمر يناهز 99 عامًا.

وقال رون أولسون مدير شركة بيركشاير لشبكة سي إن بي سي إنه يأمل أن يتمكن بافيت من مواصلة لعب دور استشاري يشبه علاقة مونجر بالشركة.