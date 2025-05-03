انفوجرافيك| إطلاق مدينتي نسيج متكاملتين بالمنيا والفيوم

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على حسابها الرسمي "فيسبوك"، اليوم السبت، انفوجرافيك عن إطلاق مدينتين نسيج متكاملتين بمنطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، ومن أجل الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح الانفوجرافيك أن هدف المدينتين الذي يبلغ مساحتهما 11 مليون م2، وباستثمارات أجنبية ومحليه تصل لـ 3.5 مليار دولار، توفير بيئة صناعية متكاملة تتمتع بمعايير الاستدامة والتوافق البيئي، وتتوافر بها أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع.

وأشار الإنفوجرافيك، إلى أن المدينتان سيستهمان في رفع الصادرات النسيجية من 2.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار سنويا في 2030.