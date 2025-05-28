كتبت- أمنية عاصم:

قال إدوارد، نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون، مثل مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية الذي يسهم في تعزيز أمن الطاقة لمصر.

وأوضح في كلمته خلال فعاليات مؤتمر البعثة التجارية المصرية الروسية متعددة الاتجاهات حيث برنامج "صنع في روسيا" اليوم، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا لبلاده، وهناك تاريخ طويل من التعاون القائم على احترام المصالح المتبادلة بين الجانبين.

ومركز التصدير الروسي سيشارك في تنظيم بعثة تجارية للشركات الروسية إلى مصر يومي 28 و29 مايوالجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على مصر وروسيا وشعبي البلدين.

وأوضح إدوارد أن لقاءً مثمرًا جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مايو الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الزراعة، والصناعة، والتجارة، والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المنتجات الصناعية الروسية تتمتع بحضور واضح في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لروسيا نحو قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد انضمامها إلى مجموعة "البريكس"، وهو ما سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس يمثل فرصة واعدة للعديد من الشركات الروسية للتوسع في السوق المصري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.