3 إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمة

كتبت- آية محمد:

تناول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات المختلفة التي اتخذها بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ووفق بيان الجهاز اليوم جاءت الإجراءات كالآتي:

1- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت "IPv6"

أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت "IPv6" حيث تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة تهدف إلى تمكين البنية التحتية الرقمية في مصر من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وضمان استدامة خدمات الإنترنت، واستيعاب التوسع المتسارع في تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول "IPv6" خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد الاستراتيجية على خطة بأهداف مرحلية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس "IPv6" خلال ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة سنتان ليتم الوصول بحلول عام 2030 إلى اعتمادية عمل شبكات الإنترنت في مصر على بروتوكول "IPv6".

2- توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 128 منطقة جغرافية

توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 128 منطقة جغرافية بدايًة من شهر أبريل لعام 2025 بدلًا من 114 منطقة جغرافية من خلال تضمين القياسات لمناطق جديدة وما يزيد عن 1500 كيلومتر من الطرق والمحاور الاستراتيجية وطرق الربط بين المحافظات.

3- اعتماد 685 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2025

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 685 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2025، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.