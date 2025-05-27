ماهو رقم المشترك في الغاز وكيف معرفتة من الإيصال؟

كتبت- دينا كرم:

يتساءل كثير من المواطنين ممن يمتلكون عدادات غاز ميكانيكية عن طريقة معرفة رقم المشترك الخاص بهم، خاصة في حال الحاجة لتقديم شكوى أو الاستفسار عن الفاتورة أو إدخال القراءة الشهرية.

وأوضحت شركة بتروتريد شركة الخدمات البترولية وإحدى شركات قطاع البترول، إن رقم المشترك هو رقم مكون من 16 رقمًا، يميز كل عميل، ويستخدم في جميع المعاملات مع شركة الغاز.

أين تجد رقم المشترك؟

يمكنك العثور على رقم المشترك بسهولة أعلى إيصال الغاز الشهري، ويبدأ عادةً برقم يدل على المحافظة، وينتهي برقم فرعي خاص بالعميل.

ماذا تفعل إذا لم تتمكن من الوصول للإيصال؟

الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد: 17169، وسيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بمساعدتك.

أو من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) على الأرقام:

5727 من أي خط محمول

09000727 من أي خط أرضي

وهي خدمة متاحة على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع.

وللاستعلام عن الفواتير يمكنك اتباع هذه الخطوات:

الاتصال بالخط الساخن 17169 من اى موبايل او خط ارضى

الاستعلام عن طريق الموقع لألكترونى www.petrotrade.com.eg

عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR من الارضى 09000727 أو المحمول 5727

عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر وذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور و الأبل آب ستور

عن طريق تطبيق المحمول الخاص بشركة بتروتريد

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