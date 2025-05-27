

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5332 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4665 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3999 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3110 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2221 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165827 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37320 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 3338 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.