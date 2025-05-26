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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 مايو 2025

03:23 م الإثنين 26 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5311 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5368 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4697 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4026 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37576جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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