أرباح "السويدي إليكتريك" تسجل 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي اليكتريك عن تحقيقها صافي ربح بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.97 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2024 بزيادة 4.2%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 7%، مقابل 8.8% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة إيرادات بنحو 59.39 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 45.24 جنيه خلال الفترة المماثلة من 2024 بزيادة 31.3%.

وصرح أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وفق الإفصاح، إن نتائج الربع الأول من عام 2025 القوية تعكس استمرار النشاط الذي تم بناؤه من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ المنضبط، والتركيز الواضح على الرقابة المالية والكفاءة التشغيلية. وقد أسفرت هذه الجهود عن نمو قوي في الإيرادات وربحية جيدة في أسواقنا الرئيسية.

وقال السويدي : " إننا نواصل التزامنا باستراتيجيتنا الطموحة الممتدة لثلاث سنوات، والتي تركز على بناء شراكات مؤثرة مع قادة القطاع. ومن شأن ذلك أن يعزز من مكانتنا العالمية ويفتح أمامنا آفاقا جديدة للنمو، من خلال الاستفادة من تنوع انتشارنا الجغرافي وقدراتنا المتكاملة".

وتأسست شركة السويدي اليكتريك عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.