

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5366 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4695 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3130 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2236 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 166893 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91 % إلى نحو 3357 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.