عمومية "إى اف جي القابضة" توافق على إعادة هيكلة فاليو لغرض التداول

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة عن موافقة الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 مارس 2025 بشأن عمليات إعادة هيكلة ملكية شركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو" التابعة للشركة بشكل غير مباشر، بغرض تداولها في البورصة المصرية بناءً على تقرير إفصاح بغرض التداول بعد إتمام إجراءات القيد المؤقت لشركة يو في البورصة المصرية.

وبحسب الإفصاح المرسل لبورصة ، أ وضحت الشركة أن عمليات إعادة الهيكلة ستتم في الفترة ما بين تاريخ القيد والتداول بالبورصة المصرية.

وأضاف أن إعادة الهيكلة ستكون على النحو التالي نقل ملكية كامل الأسهم المملوكة لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية وكامل الأسهم المملوكة الشركة هيرميس الإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار في شركة يو للتمويل الاستهلاكي إلى شركة مجموعة إي اف جي القابضة.

وأوضح الإفصاح، أنه سيتم نقل ملكية عدد من الأسهم المملوكة لشركة إي اف جي فاينانس القابضة في شركة يو للتمويل الاستهلاكي إلى شركة مجموعة اي اف جي القابضة، بالإضافة إلى إتمام تنفيذ عمليات إعادة هيكلة أخرى على مستوى شركة يو للتمويل الاستهلاكي.

وذكرت الشركة في بيانها، أنه في ضوء هذه العمليات، سوف تصبح الملكية المباشرة لشركة مجموعة اي اف جي القابضة في شركة يو عدد 431.54 مليون سهم بنسبة 20.48%.