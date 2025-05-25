جهينة للصناعات الغذائية تقرر بيع مصنعها في مزاد علني

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عقد جلسة مزاد علني لبيع مصنع جهينة للصناعات الغذائية بالسادس من أكتوبر والبالغ إجمالي مساحتها 15140.33 متر مربع اليوم الأحد.



وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، فإن هذا المصنع يعد قديمًا ومتوقف عن العمل ولا يوجد به أي معدات أو خطوط إنتاج.



وأضافت الشركة، أنها ستفوض السادة أعضاء لجنة المزاد لتمثيل الشركة في البيع بجلسة المزاد العلني، مؤكدة أنهم عليهم إتباع الإجراءات التي تكفل البيع بأعلى الأسعار.



وأردفت أنها سوف توافي البورصة المصرية بنتائج عملية المزاد العلني فور انتهاءه.



وتأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 1995. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2010. ومتخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والمشروبات وكذلك المنتجات الغذائية، وتوزع الشركة منتجاتها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.