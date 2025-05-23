ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 23-5-2025

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والخيار، والجوافة، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-5-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 2 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 33 و45 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و60 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.