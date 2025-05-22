كتب وتصوير- هاني رجب:

ناقش منتدى الأعمال المصري البلغاري، اليوم فرص تبادل الاستثمارات والتجارة بين الدولتين ودعم استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وجاء المنتدى بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور جورج جورجيين، وزير خارجية جمهورية بلغاريا، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.