تخارج البريد من الشرقية للدخان.. تفاصيل صفقة كبرى بـ4.79 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت إدارة البورصة اليوم عن تنفيذ صفقة كبرى على أسهم شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، بقيمة 4.79 مليار جنيه، على عدد 147.04 مليون سهم.

وقال مصدر مسؤول في شركة الشرقية "إيسترن كومباني" في تصريح خاص لمصراوي، إن الصفقة تتعلق بتخارج صندوق البريد، من حصته في رأس مال الشركة لصالح صندوق يتبع وزارة المالية.

وأكد أن عملية البيع والشراء تمت بين صناديق استثمار حكومية، ولا علاقة لها بالمساهمين الرئيسيين في الشركة.

وبحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية، يتوزع هيكل المساهمين في "إيسترن كومباني" الذين يملكون 5% فأكثر للشركة في 31 مارس 2025، بين 30% لشركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، و20.95% الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) و7.16% لصناديق استثمار "آلان جيري"، و5.20% لاتحاد العاملين المساهمين و36.69% للأسهم الحرة بنسبة.

وكانت شركة الشرقية - ايسترن كومباني- للدخان- أعلنت تحقيقها صافي ربح 7 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/ 2025 مقارنة بـ 5.17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/ 2024 بمعدل زيادة 36%.

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