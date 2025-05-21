الذهب يقفز 90 جنيهًا خلال تعاملات اليوم بمصر.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة إجمالية بلغت 90 جنيهًا لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، مدفوعًا بصعود المعدن الأصفر عالميًا، حيث وصل إلى 3303 دولارًا للأوقية، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وبدأ سعر الجرام من عيار 21 تعاملات اليوم عند 4610 جنيهات، بزيادة قدرها 55 جنيهًا مقارنة بسعر الإغلاق أمس الذي سجل 4555 جنيهًا.

وواصل الذهب ارتفاعه خلال منتصف اليوم ليسجل عيار 21 نحو 4635 جنيهًا، بزيادة قدرها 25 جنيهًا، ثم اختتم التعاملات عند 4645 جنيهًا، بزيادة إضافية قدرها 10 جنيهات، ليبلغ إجمالي مكاسبه على مدار اليوم 90 جنيهًا.

وتزامن هذا الصعود المحلي مع ارتفاع الذهب عالميًا وتجاوزه 3300 دولارًا للأوقية لأول مرة بعد هدوء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين الولايات المتحدة والصين.

وكانت البورصة العالمية اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3203 دولار للأوقية خلال يومي السبت والأحد وهما اجازة رسمية ببورصات المعادن العالمية بينما وصل إلى 3303 أي بزيادة 100 دولارًا منذ أن افتتحت البورصة العالمية يوم الاثنين حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، "لمصراوي"، إن السوق المحلي يتأثر مباشرة بالتحركات العالمية في سعر الذهب نظرًا لانفتاح السوق المصري على البورصات الخارجية، مما دفع سعر الذهب محليًا للارتفاع مدفوعًا بارتفاع البورصة العالمية.

زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

وأرجع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد تصريحات إسرائيل بشأن نيتها استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وفق تقرير منصة "آي صاغة"

كما أشار إمبابي إلى أن التوقعات المتزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمثل عاملًا إضافيًا يدفع بأسعار الذهب نحو الصعود.

وأضاف هذا التوجه أسهم في زيادة الضغط على الدولار، ما زاد من جاذبية الأصول غير المدرة للعوائد مثل الذهب.

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