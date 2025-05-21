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"مصر للألومنيوم" تستهدف صادرات بـ 32.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل

05:15 م الأربعاء 21 مايو 2025

شركة مصر للألومنيوم

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي الجديد 2025 / 2026 تستهدف صادرات بنحو 32.4 مليار جنيه ( تمثل 66.6% من إيرادات النشاط) مقابل صادرات فعلية عام 2023/ 2024 بنحو 16.4 مليار جنيه ( تمثل 50% من إيرادات النشاط). بارتفاع بنسبة 98.1%.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة، فإن الشركة تستهدف أبراح بإجمالي نحو 16.09 مليار جنيه مقابل 12.63 مليار جنيه الفعلي خلال العام المالي 2023/ 2024 بارتفاع بنسبة 27.4%.

وتابعت الشركة، أنها استهدفت الشركة بموازنة العام المالي الجديد 2025 / 2026 إيرادات نشاط بنحو 48.7 مليار جنيه مقابل إيرادات نشاط فعلية عام 2023 / 2024 بـ 32.8 مليار جنيه بإرتفاع بنسبة 48.6% ويرجع ذلك لإرتفاع كمية الصادرات بالموازنة بنسبة 20.3% في حين انخفضت كمية المبيعات المحلية بنسبة 30.9%.

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