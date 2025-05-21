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أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%

04:08 م الأربعاء 21 مايو 2025

شركة أبو قير للأسمدة

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كتبت- أمنية عاصم:

تلقت شركتا "أبو قير" للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة " إخطار ا بتخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الشركتين لمدة أسبوعين، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 30 % حاليًا.

ووفق للإفصاح المرسل للبورصة، أكدت الشركتين على أنهم ملتزمتان بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينه وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وكانت نشرت وسائل إعلامية، أن الحكومة المصرية خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد 50% اعتباراً من الإثنين الماضي ولمدة 15 يوماً، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة بنيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لمدة 15 يوماً، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

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أبو قير للأسمدة موبكو خفض كميات الغاز
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