عوائد تصل إلى 85%... أرباح صناديق الاستثمار في الذهب منذ انطلاقها

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع حجم العوائد المحققة في صناديق الذهب المحلية الثلاثة، حيث تراوحت معدلات النمو بين 34.4% إلى 85% منذ التدشين تلك الصناديق في السوق.

وجاء هذا النمو مدعومًا بالارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب خلال الأعوام الماضية نتيجة الأحداث العالمية بداية من الحرب الروسية الأوكرانية ختامًا بالإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية والحرب التجارية بين الصين وأمريكا بما يؤدي إلى ذهاب المستثمرين لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن أثناء الأزمات والحروب.

وافتتاح البورصة العالمية للذهب على ارتفاعات لتسجل حاليًا صعود بنسبة 1.12% إلى نحو 3239 دولار للأونصة حاليًا

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو الماضي.

ويقدم مصراوي في السطور التالية نسب العوائد المحققة في 3 صناديق الذهب بالسوق المصري:

1- صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة في نشرة الاكتتاب: 10 جنيهات للوثيقة ( مايو 2023 )

سعر الوثيقة حاليًا على موقع البورصة : 18.24 جنيه، بنمو 82% منذ التدشين.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة ما يعادل ( 1824 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك" وفقًا لنشرة الاكتتاب عند الطرح

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة في نشرة الاكتتاب : 100 جنيه في يناير 2024

سعر الوثيقة حاليًا على موقع البورصة: تبلغ 125.38جنيه، بنمو 25 % منذ التدشين.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل ( 1253.8 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة في نشرة الاكتتاب 100 جنيه في يونيو 2024

سعر الوثيقة حاليًا على موقع البورصة : تبلغ 134.43 جنيه، بنمو بنسبة 34.4% منذ التدشين.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل ( ما يعادل 1344.3 ألف جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

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